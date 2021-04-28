На ЮБК «скорая» столкнулась с иномаркой, в результате чего погиб человек

На южном берегу Крыма столкнулись автомобиль Audi и «cкорая помощь». В результате ДТП водитель иномарки погиб, передает Крыминформ, ссылаясь на директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

Трасса «Таврида» частично перекрыта из-за ДТП с участием фуры Он уточнил, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На момент ДТП в карете скорой помощи пациентов не было.

«По предварительной информации, наши ехали в сторону Ялты, Audi ехала навстречу в сторону Гаспры, и кто-то выехал (на встречную полосу). У нас пока данных нет, но наша машина стоит на своей полосе», — сообщил он.