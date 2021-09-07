На ЮБК строитель провел час под обвалом грунта и выжил

Мужчину на ЮБК завалило грунтом в результате проведения строительных работ, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Взрыв газопровода под Симферополем организован украинской разведкой Инцидент произошел накануне днем — при проведении строительных работ по прокладке труб экскаватор уперся в камень. Чтобы продолжить работу, один из строителей спустился на трехметровую глубину и начал обкапывать валун.

«По словам пострадавшего, почти полтора кубических метра земли рухнули на него уже при завершении работ», — рассказали в ведомстве.