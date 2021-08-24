На Южном берегу Крыма спасатели оказали помощь туристам

Спасатели оказали помощь туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься со скалы в районе курортного поселка Партенит, передает пресс-служба крымского главка МЧС.

Мужчина в Севастополе прыгнул в воду с высоты и потерял сознание Инцидент произошел в понедельник. Так, молодые люди отдыхали на диком пляже, а затем решили забраться по склону и не смогли спуститься вниз.

«Спасатели подошли к месту происшествия на лодке и при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших», — говорится в сообщении.