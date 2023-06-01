На ужин, даже 3-х литровой банки не хватает, так вкусно. Мой ходовой дачный салат

Блюда, где есть смесь помидор и огурцов, всегда является гармоничной. Дело в том, что эти компоненты отлично уравновешивают вкусовые особенности друг друга. Поэтому летние салаты из огурцов и помидор весьма выигрышны на столе.
Помимо того, что блюда с огурцами и помидорами вкусные, они еще полезны для организма. Например, в этих овощах содержится много клетчатки, что помогает пище быстрее усваиваться в желудке. Помимо этого, в огурцах и помидорах много витаминов и минералов.
Мы предлагаем приготовить закуску из помидор и огурцов в банке.
Ингредиенты для закуски из помидор и огурцов:
- Огурцы — кг;
- Помидоры — кг;
- Лук репчатый — шт.;
- Чеснок — 6 зубчика;
- Острый перец — шт.;
- Укроп — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Соль — 1,5 ст.л.
Приготовление закуски из помидор и огурцов:
Убираем концы у огурцов с обеих сторон, нарезаем вдоль. Помидоры делим на две половины, лук режем полукольцами. Нарезаем тонкими пластинами чеснок и острый перец.
В банку выкладываем укроп, на подушку из зелени кладем огурцы и помидоры. Когда банка заполнится наполовину, надо выложить слой из чеснока и перца.
Далее продолжаем заполнять банку огурцами и помидорами. В горлышко высыпаем соль, закрываем крышкой. Нужно слегка потрясти банку, а затем убрать в холодильник на 12 часов.
Овощи пустят сок, пропитаются вкусом друг друга. Получается отменная дачная закуска из домашних овощей.