На въезде в Севастополь могут возобновить тестирование на COVID-19

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На въездах в Севастополь могут возобновить деятельность пунктов контроля и обязательное тестирование на коронавирус. Такую возможность допустил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что минувшей весной эта мера дала хорошие результаты, поэтому, в случае необходимости, готовы к ней вернуться. По словам Михаила Развожаева, ситуация с количеством заражённых в нашем регионе довольно тяжёлая. И хотя вновь закрывать объекты и уходить на обязательную изоляцию губернатору бы очень не хотелось, возможно, серьёзные ограничения всё же понадобятся.

Напомним, с конца марта по начало июля на въезде в Севастополь были организованы пять контрольно-пропускных пунктов на автодорогах, к которому 1 июня добавился ещё один – на железнодорожном вокзале. Попасть в города могли лишь граждане с местной пропиской или пропуском на работу. Позже на блокпостах также стали тестировать на коронавирус людей, приехавших на полуостров из других субъектов Федерации.