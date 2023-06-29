На вкус, как мясные. Из обычной картошки и лука готовлю вкуснейшие котлеты

Котлеты считаются исконно французским блюдом. Впервые о нем стало известно в Париже в XIV веке. Обжаренные ребрышки с небольшой косточкой подавали к столам знатных особ и королей.

Позднее блюдо стало кочевать по всему миру. Стали появляться локальные рецепты приготовления котлет. Славянский способ стал более распространенным, чем французский. В особенности создавать котлеты из рубленого мяса понравилось американцам. Так котлеты легли в основу бургеров.

Расскажем, как сделать не мясные котлеты, а картофельные.

Ингредиенты для картофельных котлет:

Картофель — кг;

Лук репчатый — 4 шт.;

Сливочное масло — 40 г;

Сыр — 100 г;

Соль — щепотка;

Мука — 6 ст. л.

Приготовление картофельных котлет:

Очищаем картофель, отвариваем в соленой воде до полуготовности 15 минут. Репчатый лук нарезаем четверть кольцами.

В сковороде разогреваем немного растительного масла, обжариваем до мягкости лук. Измельчаем на крупной терке сыр, выкладываем вместе со сливочным маслом к луку.

Ожидаем, пока масло растопится в сковороде, перемешиваем ингредиенты. Отварной картофель натираем на крупной терке, смешиваем с обжаренным луком.

В смесь лука и картошки просеиваем муку, замешиваем однородную массу.

Из полученной массы формируем небольшие котлеты.

В качестве кляра для котлет можно использовать взбитое яйцо и панировочные сухари.

Обжаривать котлеты стоит на среднем огне в небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки.

Картофельные котлеты отлично сочетаются со сметаной. Для насыщенного вкуса рекомендуется нашинковать в сметану укроп, подавать вместе с котлетами.