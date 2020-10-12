На военную службу призовут более двух тысяч крымчан

Более двух тысяч крымчан призовут на военную службу во время осенней призывной кампании, передает Крыминформ, ссылаясь на военного комиссара РК Юрия Лымарь.

Крымских призывников направят в части в конце мая «Около двух с лишним тысяч мы призываем крымчан. Все мероприятия у нас спланированы, работа призывных комиссий спланирована, они уже начали свою деятельность», – отметил Лымарь.

Он уточнил, что все призывники в обязательном порядке дважды сдают тесты на коронавирус — в районных комиссариатах и на республиканском сборном пункте.