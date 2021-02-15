На востоке Крыма построят новые ЛЭП в рамках ФЦП развития региона

В Кировском районе Крыма и в Феодосии будут построены заходы воздушных линий напряжением 110 кВ, передает пресс-служба ГУП «Крымэнерго».

В Крыму 45,8 тысяч абонентов оставались несколько часов без электричества Работы будут проводиться в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя.

«Трассу от Феодосии до Старого Крыма реконструируют, а проектируемое новое строительство отпайки 6,3 км и отпайки 6,5 км от этой трассы к подстанции 220 кВ «Кафа» обеспечит повышение надежности электроснабжения в регионе», – уточнили в сообщении.