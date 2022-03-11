На востоке Крыма приостановлено движение из-за обледенения дороги

На востоке Крыма временно остановлено движение по автодороге Судак-Грушевка из-за обледенения дороги, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму ожидается сильный снегопад Подробнее По данным ведомства, накануне поступило сообщение о том, что в связи с ухудшением погоды и обледенением дороги возникла сложная обстановка: движение остановилось, два автомобиля с людьми оказались в снежном заносе. Спасатели прибыли на место происшествия.

«Спасатели с использованием автомобиля повышенной проходимости и такелажного оборудования эвакуировали из снежного заноса два автомобиля — бензовоз DAF XF и легковой автомобиль ВАЗ 2107, в которых находились три человека», — говорится в сообщении.