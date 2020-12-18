На востоке Крыма сгорел легковой автомобиль с человеком внутри

В Ленинском районе Крыма сгорел легковой автомобиль Renault Kaptur с пассажиром внутри, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Под Симферополем пожар уничтожил баню и часть жилого дома Инцидент произошел в селе Октябрьское. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что авто горит на территории частного домовладения. Была угроза распространения огня на дом.

«В течение 15 минут пожар был локализован и ликвидирован огнеборцами. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший», – уточнили в сообщении.