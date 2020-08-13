На востоке Крыма туристы упали в заброшенную АЭС

Спасатели эвакуировали женщину и ребенка, которые упали в заброшенную шахту на территории недостроенной крымской АЭС в Щелкино, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Москвичка упала в кусты дикой ежевики в Судаке Спасатели извлекли пострадавших наружу и доставили в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Инцидент произошел в четверг днем.

«Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы», – сообщили в пресс-службе.