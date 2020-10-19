На востоке Крымского полуострова нашли поселение времени Золотой Орды

Крым, 19 октября — АиФ-Крым.

При строительстве водовода в восточной части Крыма обнаружили поселение XIV века, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведуюшего отделом археологии первобытных обществ Института археологии Крыма РАН Александра Кислого.

По словам ученого, поселение относится ко времени Золотой Орды. Раскопанные хозяйственные ямы позволяют узнать о жизнедеятельности людей этого периода.

На территории в 4,4 тысяч квадратных метров также нашли фрагменты винных амфор, чаш и различной керамики. Также там обнаружилось множество костей крупного и мелкого рогатого скота. Часть костей может принадлежать съеденным собакам, предполагают археологи.