На выходных в Крыму задержали 116 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД задержали более 100 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает Управление УГИБДД МВД по республике.

В Крыму лишили прав главу одного из сельских поселений за пьяную езду Профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» проводились на прошедших выходных.

«Во время рейда на территории Крыма выявлено 116 водителей управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования», — уточнили в сообщении.