На участие в Олимпиаде в Токио претендуют шесть спортсменов из Севастополя

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На участие в Олимпиаде в Токио претендуют шесть атлетов из нашего города. О севастопольцах, которые могут представить сборную России на главном спортивном форуме четырёхлетия, на аппаратном совещании в местном Правительстве рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Это наша Настя Долгова (гребной спорт). У неё уже лицензия есть, она уже точно будет выступать на Олимпийских играх. Девочка, выросшая в Инкермане, уникальный спортсмен, с уникальными физическими качествами. Наши ребята боксёры – это Гапешина Елена и Шиповский Дмитрий и Ломатченко Валерия (парусный спорт) – также кандидаты в олимпийскую сборную страны».

Ещё два человека имеют все шансы попасть на Паралимпийские игры, которые также пройдут в японской столице. На место в сборной России претендуют пловец Андрей Граничка (чемпион мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата) и Ольга Долгова – в дисциплине бочча.

Напомним, Игры в Токио должны были пройти летом прошлого года. Из-за пандемии соревнования перенесли на 2021-й. Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.