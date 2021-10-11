На участке Камышового шоссе на сутки ограничат движение транспорта. Причина – работы, связанные с организацией железнодорожного путепровода, сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ограничения коснутся отрезка дороги от улицы Индустриальной до Фиолентовского кольца. Временный запрет на проезд будет действовать сутки – с 15 октября 22:00 до 16 октября 22:00.

Строительные работы повлияют на схему перевозки пассажиров по маршрутам № 23, № 34. Путь маршрута №34 будет сокращен: от Балаклавы до остановки «ДРСУ». При этом, при использовании ЕГКС будет возможность бесплатной пересадки с автобуса №34 на №23 на 5 км Балаклавского шоссе. Автобусы №23 будут объезжать закрытый участок по улицам Индустриальной и Отрадной.

Автобусы № 23 будут ходить по следующему маршруту. В прямом направлении: Камышовое шоссе – ул. Индустриальная – ул. Шабалина – ул. Отрадная – Фиолентовское шоссе — ул. Александра Маринеско – ул. Тараса Шевченко — Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — пр-т Октябрьской Революции — ул. Адмирала Юмашева — ул. Адмирала Фадеева — ул. Парковая. В обратном направлении: ул. Парковая — ул. Адмирала Фадеева — ул. Адмирала Юмашева — пр-т Октябрьской Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды – Камышовое шоссе — ул. Тараса Шевченко — ул. Александра Маринеско — Фиолентовское шоссе — ул. Отрадная – ул. Шабалина – ул. Индустриальная — Камышовое шоссе. Посадка и высадка пассажиров на остановках «Камышовое кольцо», «Медгородок» в прямом и обратном направлении будут осуществляться.