На участке улицы Галины Петровой на два месяца перекроют движение

Из-за начала капитального ремонта автомобильной дороги часть улицы Галины Петровой перекроют для транспорта на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Движение транспорта ограничат на участке от улицы Пугачева до улицы Коммунистическая с 00:00 часов 21 января до 22 марта

Запрет на проезд не коснется транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничений.

При капитальном ремонте улицы Галины Петровой заменят асфальт на проезжей части, обустроят новые и недостающие тротуары. Также власти города обещают, что появится наружное освещение, ливневая канализация, а также парковочные карманы в районе медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной.