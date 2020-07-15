На Украине предложили «новый вариант возвращения Крыма»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На Украине предложили для «деоккупации Крыма» создать на полуострове «свободную экономическую зону под международным управлением». С таким предложением выступил бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает УНИАН. Он подчеркнул, что по-другому «Путин Крым не отдаст».

«Надо предложить (Владимиру Путину, президенту России – ред.) переходный период, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным управлением с привлечением зарубежных инвесторов», — высказал своем мнение Маломуж.

По его словам, Владимир Путин «был в принципе не против такого варианта».

Правда, реализовать такую инициативу, по мнению украинского эксперта, будет возможно только тогда, когда «полуостров для России будет экономически не выгодным и финансово неподъемным».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что планируется создать «площадку по деоккупации Крыма», при этом Россия принимать участия в переговорах не будет.

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