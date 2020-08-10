На Украине требуют обеспечить подачу воды в Крым

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» требуют, чтобы подача воды в Крым и работа КПП на границе с регионом были возобновлены, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу политической организации.

В Крыму запустили водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища «Сотни тысяч людей оказались заблокированы по обе стороны нового «кордона», их право на перемещение было бесцеремонно нарушено властью», — заявили в сообщении.

Политики считают, что Зеленский нарушает права граждан. В партии потребовали «обеспечить подачу воды в Крым», а также возобновить работу КПП на границе с регионом.