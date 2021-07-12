На улице Древней продолжается распил имущества севастопольцев

А тем временем демонтаж конструкций во дворе дома №23 по улице Древней продолжается. 12 июля местные жители снова услышали рёв болгарки – на этот раз в непосредственной близости от детской площадки. Сами конструкции для игр ребятишек работники ГБУ «Парки и скверы» на этот раз не тронули. Возможно потому, что на место прибыли съёмочная группа «НТС», депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов и наряд полиции.

Утром 12 июля жителям дома №23 по улице Древней вновь пришлось отстаивать своё имущество. Севастопольцам поступила информация, что сотрудники ГБУ «Парки и скверы», которые 9 июля спилили здесь часть ограждений и беседку с многолетним виноградом, на этот раз собираются демонтировать детскую площадку. Прибывшая на место съемочная группа «НТС» застала рабочих, распиливающихся ограждение по периметру придомовой территории, всего в паре метров от площадки, где играли дети.

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«Детская площадка. До этого начинали прямо от неё. Не ограждена была. На наши вопросы, есть ли какие-то средства пожаротушения. То есть помимо того, что люди работают болгаркой, несовершеннолетние дети гуляют на площадке, это не огорожено. Никаких материалов к воспламенению у этих людей нет, отвечать отказываются».

Кроме того, местные жители потребовали у сотрудников «Парков и скверов» и лично заместителя начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Артёма Ушева при них составить акты изъятия и опись изымаемой собственности. Правда, диалог не задался с самого начала.

«– Акты изъятия где составляются?

– Это мы составляем непосредственно с «Парками и скверами»…

– Нет, это должно составляться сейчас, когда вы изымаете имущество.

– Мы это составляем по факту после того, как всё опишем.

– Акты изъятия и опись составляется вот именно сейчас по факту.

– Нет, не именно сейчас.

– Вы составляете акт, в котором я должна подписать, как собственник жилья.

– В этом акте ваша подпись не нужна».

А тем временем документы об изъятии имущества – не просто блажь местных жителей, у которых в ходе работ уже пропала часть личных вещей.

КАРОЛИНА ШАПОВАЛОВА, жительница дома №23 по улице Древней: «По завершении работ в пятницу, когда уехали «Парки и скверы», мною было обнаружено, что рядом с бельевой верёвкой, где всегда стояли ходунки – это средство технической реабилитации моего ребёнка-инвалида. Они исчезли вместе с садовым инвентарём. Ходунки – средство технической реабилитации выдаётся раз в 5 лет Фондом социального страхования по программе обеспечения детей-инвалидов такими средствами».

В итоге, чтобы не отвечать на многочисленные вопросы местных жителей, представитель Департамента городского хозяйства просто ушёл от них. В буквальном смысле.

«– Могу я вам задать вопрос?

– Я сейчас в настоящее время занят».

На место варварских работ прибыл депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов.

Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным подтвердил, что к процессу проведения демонтажа есть серьёзные вопросы.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Насколько я понимаю, у жителей этого дома есть решения судов, которые в их пользу. Я сейчас выезжал, не успел получить эти решения, но с юристом я разговаривал сейчас, и она говорит о том, что там есть важное замечание в пользу следующего: до тех пор, пока права собственности на эту территорию не разграничены, здесь никто не имеет права ничего делать».

А тем временем местным жителям пришлось силой забирать у сотрудников «Парков и скверов» своё имущество, в том числе элементы благоустройства, ограждающие эту территорию от маргинальных личностей.

«– Это моё имущество, а ты пришёл – вор. Вот свидетели всего дома подтвердят, что это моё имущество.

– Вы на каком основании меня обзываете?

– Я не обзываю. Как к тебе относиться по-другому, если ты не понимаешь ничего? Если такое отношение к людям? Это ты отойди и не совершай преступление».

Местные жители недоумевают: кому спустя столько лет могли помещать столбики и площадка на крошечном клочке земли, который севастопольцы десятилетиями облагораживали собственными силами. И как им защитить свою собственность, если даже извещения о демонтаже развешивались с указанием совсем другого адреса – дома №32, который находится через дорогу.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Такое отношение к людям доверия к власти не вызывает. Я об этом неоднократно говорил – так нельзя поступать. Если вам необходимо здесь что-то сделать, прейдите к людям, покажите проект, объясните, почему так. Осмелюсь предположить, что те объявления, которые здесь в отношении дома №32, это была некая история, чтобы вы не успели войти в процесс опротестования. Потому что если бы они хотели указать точно это место, это можно было бы указать».

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В свою очередь представитель Департамента городского хозяйства Артём Ушев, вернувшийся к месту действия вместе с нарядом полиции, уверен, что местные жители сами должны были выяснить, где точно будут демонтировать конструкции. Правда и на этот раз его диалог с местными жителями вряд ли можно было назвать конструктивным.

АРТЁМ УШЕВ, заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«– Вы забываете формулировку «в непосредственной близости».

– Составляем опись!

– Да вы кто, чтобы мне рекомендовать, что мне делать?

– Это законодательство!

– Законодательство я знаю, я ещё раз вам повторяю…»

На вопрос, каковы объёмы территории, подразумевающиеся под формулировкой «в непосредственной близости дома №32» Артём Ушев ответил так.

АРТЁМ УШЕВ, заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«– Что такое «непосредственная близость»?»

– Это непосредственная близость. Это два русских слова.

– 100, 200 метров, 300?

– Я так считаю, в пределах 50 метров».

Не смог фактический руководитель данных работ ответить и на вопрос, какие конкретно конструкции около дома №23 подлежат демонтажу, согласно решению комиссии Департамента городского хозяйства.

АРТЁМ УШЕВ, заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«– В рамках перечня, указанного в документах, указаны объекты: ограждения по периметру дома и по периметру этого участка. По сути, там ограждения, заборы, калитки, такого характера объекты. Их очень много, они там указаны все.

– Входит ли в этот перечень детская площадка?

– Не готов сказать, надо смотреть. Там большой перечень, всё расписано. Это надо смотреть документы, на руках у меня их в настоящий момент нет».

В результате очередного налёта рабочих с болгарками местные жители были вынуждены самостоятельно разбирать деревянную беседку, чтобы сохранить хотя бы часть своего имущества. По факту пропавших вещей были написаны заявления в полицию, а по поводу всей ситуации составили коллективное обращение к депутатам Законодательного собрания Севастополя Екатерине Бубновой и Вячеславу Горелову, который принял его на месте. Редакция «НТС» продолжает следить за развитием событий.

Екатерина Костенникова, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»