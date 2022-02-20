На улице Хрусталёва в Севастополе начал работу новый детский сад

На улице Хрусталёва начал работу новый детский сад. Это четвёртый корпус дошкольного учреждения №127. В первые дни работы объект посетил губернатор Михаил Развожаев.

На данный момент в детском саду обучаются 125 мальчишек и девчонок. Всего же учреждение рассчитано на 16 групп – посещать его смогут 340 ребят. В каждой группе для воспитанников оборудованы раздевалка, игровая, спальня, буфет и туалет. Также есть общие физкультурный и музыкальные залы, сенсорная и солевая комната. Подготовлен полноценный медицинский кабинет, где в перспективе планируют организовать работу педиатра. Это позволит снизить нагрузку на детскую поликлинику – пройти осмотр после болезни и закрыть больничный можно будет непосредственно в детском саду.

Ещё одна особенность нового учреждения – современное интерактивное оборудование для обучения детей. В том числе, специальные модули, где дети могут в игровой форме получить знания на темы здоровья, правил дорожного движения, космоса и финансовой грамотности. При выборе других технологических помощников в обучении прислушивались к мнению специалистов детского сада – логопеду, психологу, преподавателям ИЗО, музыки и других.

«Это не просто детский сад, но и, по сути, методологический центр для повышения квалификации педагогов. Потому что по составу оборудования, по составу возможностей, он выше среднего уровня и намного. Конечно, будем стремиться, чтобы максимально подобным оборудованием оснащать все наши дошкольные учреждения».

Напомним, этот детский сад был построен по Федеральной целевой программе на месте старого корпуса с трещинами в фундаменте. Здание признали аварийным, снесли и возвели новое – по всем нормативам. Строительство завершилось ещё в декабре прошлого года, около месяца понадобилось на устранение мелких замечаний, связанных с отделкой и установкой всего оборудования. Вскоре в Севастополе должны появиться ещё шесть новых детских садов. Пять из них строятся по ФЦП, ещё один – по нацпроекту «Образование».