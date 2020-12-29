На улице Льва Толстого после ремонта изменили схему движения

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В результате ремонта на улице Льва Толстого изменилась схема дорожного движения, однако многие севастопольцы не оценили нововведения, пишет новостной портал ForPost.

У проезжей части добавилась ещё одна полоса движения транспорта, и исчезли повороты налево. Представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поясняют это решение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» так:

«Выполнение левого поворота и пересечение проезжей части, имеющей две и более полос движения во встречном направлении, является потенциально опасным, ввиду возникновения большого количество конфликтных точек на пересечении транспортных потоков, и, как следствие, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Осуществлять поворот необходимо на ближайшем перекрестке».

Однако жители этого района начали жаловаться на о неудобство новой схемы движения из-за того, что проезд к собственным домам затруднился.

Подобные нововведения раскритиковал и глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин. Он отметил, что принятые меры противоречат друг другу и не решают проблемы.

«Вопрос: расширение проезжей части для чего было сделано? Чтобы у нас транспортные потоки уходили. А с другой стороны, где альтернативные места разворота? На следующем перекрёстке идёт участок с односторонним движением, и двигаться, скорее всего, придётся до улицы Ивана Голубца, и все эти круговороты, наоборот, будут дополнительно замедлять движение транспорта. К чему тогда эти меры по расширению?» – приводит слова Мишина ForPost.

Глава муниципалитета считает, что проект ремонта улицы Льва Толстого во многом не продуман, что, со своей стороны, подтверждают и местные жители. Мишин подчеркнул, что работы на городских улицах нужно обсуждать с жителями района ещё на этапе формирования технического задания.