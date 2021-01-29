На улице Суворова ограничат движение автомобилей из-за капремонта

Фото: sev.gov.ru

30 января на улице Суворова в Севастополе введут ограничение движения транспортных средств из-за капитального ремонта участка.

Движение автомобилей будет ограничено с полуночи 30 января до полуночи 30 апреля. Закроют участок от улицы Воронина до улицы Людмилы Павличенко.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает, что на этот период вводится двустороннее движение по части улицы Фрунзе и Марата. Также по чётной стороне Фрунзе ограничивается остановка и стоянка транспортных средств.