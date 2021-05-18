На западе Крыма отдыхающий сорвался с 15-метровой скалы

На мысе Тарханкут в районе «Чаши любви» мужчина сорвался со скалы в море, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Симферополе мужчина избил пенсионера Инцидент произошел накануне. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мужчина поскользнувшись сорвался с 15-метровой скалы в воду. Из воды его эвакуировали друзья. Однако оказалось, что он получил травмы и эвакуировать его по суше было невозможно.

«Специалисты отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из труднодоступной местности и доставили на лодке к машине скорой медицинской помощи», — уточнили в сообщении.