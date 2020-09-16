На западе Крыма пострадали четыре человека в ДТП

В Черноморском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД МВД по РК.

В Ялте водитель мопеда врезался в дорожный знак и погиб ДТП произошло в среду утром.

«Водитель автомобиля KIA Optima по неустановленной причине допустил выезд на обочину справа по ходу движения. В результате автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре человека», – уточнили в сообщении.