На западе Крыма создадут туристический кластер за 4,3 млрд рублей

В селе Оленевка на западе Крыма планируют создать туристический кластер «Черноморский». В его состав войдут несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы, передает Крыминформ, ссылаясь на министра экономразвития РК Дмитрия Шеряко.

«Общий объем капитальных вложений – 4,3 млрд руб», — уточнили в сообщении.

В сообщении отметили, что проект предусматривает создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.