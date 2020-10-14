На затопленном теплоходе в Крыму нашли останки членов экипажа

Крым, 14 октября — АиФ-Крым.

На теплоходе «Жан Жорес», затопленном у берегов Крыма, нашли останки двух бойцов Красной Армии, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Грузовое судно затопили у берегов феодосийской бухты еще 1942 году после того, как оно подорвалось на магнитной мине и не выдержало обстрелов противника. На борту находилось огромное количество взрывоопасных предметов. Извлекать их с морского дна начали в 2019 году.

Работы возобновили 15 сентября. Только за последние сутки специалисты специального морского отряда обезвредили десять авиабомб, 11 артснарядов и 3633 патронов к авиационной пушке ШВАК-20. Из-под ящиков с патронами извлекли останки членов экипажа с оружием, личными вещами и элементами обмундирования.