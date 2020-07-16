На заводе в Крыму построят российские аналоги «Мистралей» — СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Керченском судостроительном заводе «Залив» будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900, являющихся аналогами французских вертолетоносцев «Мистраль». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

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«Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — «вертолетоносец», типа российские «Мистрали», – сказал собеседник агентства.

Церемония закладки состоится на заводе «Залив», куда в четверг планирует приехать президент России Владимир Путин.

Источник добавил, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны, их планируется озвучить после церемонии. Он уточнил, что головной корабль серии получит имя «Севастополь».

В 2010 году Россия заключила контракт с Францией на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль». В США эту новость восприняли агрессивно и попытались надавить на Париж, мол, нельзя снабжать вооружением «потенциальных агрессоров».

Франция отреагировала позже, после того, как Россия присоединила Крым. Тогда Париж быстро разорвал контракт на поставку кораблей. Французам пришлось расстаться с 950 миллионами евро, которые были выплачены России в виде компенсации за невыполнение обязательств. Кроме того, еще более 1 миллиарда компенсаций должны были получить французские судоверфи. В США считают, что российские специалисты, в том числе, керченского завода «Залив», при создании кораблей проекта «Прибой» скопируют «Мистрали», но американцы не уверены, «получится ли это». Планируется, что будет построено два УДК «Прибой», общая сумма контракта составила более 100 миллиардов рублей.