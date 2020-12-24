Набережную в курортном поселке Николаевка построят за 10 млрд рублей

На строительство набережной в курортном поселке Николаевка выделят до 10 млрд рублей, передает Крыминформ, ссылаясь на главу РК Сергея Аксенова.

К началу сезона в Николаевке появятся шесть благоустроенных пляжей — власти «Предварительная оценка стоимости работ – от 7 до 10 миллиардов рублей. Понятно, это ни в посёлке, ни в районе (Симферопольском — ред.), ни даже в республике полного объёма такой суммы не будет, однако, поскольку Николаевка является излюбленным местом отдыха – здесь весь Симферополь, огромное количество людей, приезжих в том числе – мы эту набережную делать будем», – подчеркнул Аксенов.

Он рассказал, что из федерального бюджета выделили 10 млн рублей на разработку технико-экономического обоснования проекта набережной. Этим займется институт «Шельф». На основании разработанного ТЭО будут приняты решения о финансировании работ, проектировании и строительстве набережной в Николаевке.