Рецепты Набросали в банку ягод и закрутили: компот из черешни – готовится в считанные минуты По Admin - 6 июля, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сладкая, упругая и душистая черешня – незабываемый атрибут лета. Сохраните опьяняющие летние воспоминания в виде невероятного, а главное простого компота из черешни. Вкусные, сладкие черешни, закрытые в банке, предназначенные для того чтобы смаковать ими зимой. Компот, приготовленный по этому рецепту – это два в одном: сочные ягоды и отличный напиток. Осторожно – вызывает привыкание! Интересно Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Рецепт компота из черешни Время: 30 минут Порций: в расчете на 1 литровую банку Прекрасный напиток / Фото smaker Ингредиенты: – черешни; – сахар (4 столовые ложки на литровую банку); – вода. Приготовление: Черешни тщательно промойте, обсушите и удалите плодоножки. Разложите плоды в стерилизованные литровые банки. В каждую банку нужно по 4 столовые ложки сахара. Черешни, засыпанные сахаром, залейте теплой кипяченой водой так, чтобы она их покрыла, и неплотно закройте банки ошпаренными подсушенными крышками. Пастеризуйте банки с черешнями: выставьте их в кастрюлю, устланную тканью, залейте теплой водой на 3/4 высоты банки, доведите до кипения и с этого момента пастеризуйте 20 – 25 минут на слабом огне. По истечении этого времени банки с вишней достаньте из кастрюли, закрутите крышками и оставьте остывать, перевернув вверх дном. Когда остынут, не забудьте отнести в кладовку. Обязательно заготовьте на длинную зиму огурцы. А чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь этим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Для хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецептуПаштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуютЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныДля себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкой