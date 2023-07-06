Набросали в банку ягод и закрутили: компот из черешни – готовится в считанные минуты

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Сладкая, упругая и душистая черешня – незабываемый атрибут лета. Сохраните опьяняющие летние воспоминания в виде невероятного, а главное простого компота из черешни.

Вкусные, сладкие черешни, закрытые в банке, предназначенные для того чтобы смаковать ими зимой. Компот, приготовленный по этому рецепту – это два в одном: сочные ягоды и отличный напиток. Осторожно – вызывает привыкание!

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Рецепт компота из черешни

  • Время: 30 минут
  • Порций: в расчете на 1 литровую банку

Прекрасный напиток / Фото smaker

Ингредиенты:
– черешни;
– сахар (4 столовые ложки на литровую банку);
– вода.

Приготовление:

  • Черешни тщательно промойте, обсушите и удалите плодоножки.
  • Разложите плоды в стерилизованные литровые банки.
  • В каждую банку нужно по 4 столовые ложки сахара.
  • Черешни, засыпанные сахаром, залейте теплой кипяченой водой так, чтобы она их покрыла, и неплотно закройте банки ошпаренными подсушенными крышками.
  • Пастеризуйте банки с черешнями: выставьте их в кастрюлю, устланную тканью, залейте теплой водой на 3/4 высоты банки, доведите до кипения и с этого момента пастеризуйте 20 – 25 минут на слабом огне.
  • По истечении этого времени банки с вишней достаньте из кастрюли, закрутите крышками и оставьте остывать, перевернув вверх дном.

Когда остынут, не забудьте отнести в кладовку.

Обязательно заготовьте на длинную зиму огурцы. А чтобы получить идеальный результат, воспользуйтесь этим рецептом.

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