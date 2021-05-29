Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении оружия

В Крыму обвиняют начальника склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» в краже оружия и его продаже, передает пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю.

В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил три миллиона рублей Преступный умысел у мужчины возник в декабре 2018 года.

«Должностное лицо, имея беспрепятственный доступ в помещение, похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие… Похищенное обвиняемый сбывал знакомым», – уточнили в сообщении.