Начальника Госжилнадзора Севастополя Дмитрия Янькова уволили

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Начальника Госжилнадзора Севастополя Дмитрия Янькова освободили от должности. Об этом стало известно во время заседания Правительства города.

Начальника Госжилнадзора Севастополя Дмитрия Янькова уволили

«С понедельника, 15 марта, начальник Госжилнадзора Севастополя уволен с занимаемой должности», – подчеркнул вице-губернатор Николай Жигулин.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что после разделения функций, управляющие компании будут муниципальными, а жилищная инспекция должна от лица государства обеспечивать контроль качества оказываемых услуг.

«Мне поступали многочисленные обращения, проведен ряд служебных проверок в отношении начальника Госжилнадзора, которые подтвердили соответствующие факты. Последний вопиющий случай отражен в СМИ – когда Жилнадзор  подал в суд на человека, пожаловавшегося на несправедливость. Подберите руководителя, который будет заниматься этим важнейшим направлением», – выдал поручение Михаил Развожаев.

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