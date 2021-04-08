Начальника следственного управления МВД по Симферополю арестовали по делу о взятке

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Под стражу до 6 июня заключили начальника следственного управления УМВД России по Симферополю. Его обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн рублей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. В Управлении по расследованию особо важных дел установили, что в феврале 2021 года предприниматель обратился к знакомым с просьбой помочь прекратить в отношении него следствие, связанное в том числе с уголовной ответственностью по факту мошеннический действий в составе группы лиц. Посредники вышли с этим предложением на начальника следственного управления УМВД России по Симферополю. «Должностное лицо МВД высказал требование о передаче ему за содействие денежного вознаграждения. Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн. рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – рассказали в Следственном комитете по Республике Крым и Севастополю.Во время обыска в симферопольском следственном управлении УМВД изъяли предметы и документы, которые представляют интерес для следствия. Также сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.