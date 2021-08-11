Начался приём заявок на направление «Художественное слово» в севастопольском ДДЮТ

В Дворце детского и юношеского творчества начался приём заявок на новый учебный год. Среди направлений – «Художественное слово» под руководством заслуженной артистки Украины Татьяна Маркиной. На своих занятиях она не просто учит детей читать стихотворения или другие художественные произведения, а в целом развивает навыки правильной и красивой речи – умения, которые будут полезны, какую бы профессию ребёнок не выбрал в будущем.

ТАТЬЯНА МАРКИНА, руководитель творческого объединения «Художественное слово» ДДЮТ: «Я очень хорошо понимаю, что занимаюсь я с детьми и неизвестно, приведёт ли их эта дорога в конце концов в профессию именно эту и, скорее всего, — нет. Поэтому мы, конечно, очень сильно расширяем эти рамки в сторону общего умения выстраивать мысль, говорить, произносить грамотно слова».

Нередко процесс так захватывает ребят, что они продолжают занятия на протяжении многих лет, вплоть до окончания школы или колледжа. Для достижения результата всем нужно разное время, но при регулярных тренировках и желании, улучшить свои навыки могут абсолютно все, уверена Татьяна Викторовна.

ТАТЬЯНА МАРКИНА, руководитель творческого объединения «Художественное слово» ДДЮТ: «У меня был случай, когда мальчик занимался…когда он ко мне пришёл, ему было 7 или 8 лет, и я была абсолютно уверена, что он читать произведения художественные в слух никогда не научится. Ну не чтец, ну не дано. Но мальчик был читающий. Сейчас не все дели читают книжки, а он очень много читающий, и очень много читающий. И вдруг этот мальчик зачитал, да так интересно. Я, оказывается, в этом случае ошиблась и очень рада».

Занятия у Татьяны Викторовны проходят как в групповом, так и в индивидуальном формате. Строгих критериев отбора нет, объясняет преподаватель. Если у ребёнка есть желание, в стремлениях его обязательно поддержат. Приём заявок на направление уже начался. Контрольный сбор и прослушивание назначено на 29 августа. Подробнее о том, как проходят занятия и чем курс будет полезен детям в новом выпуске программы «Актуальное интервью» нам рассказала руководитель направления «Художественное слово» Татьяна Маркина. Смотрите в эфире телеканала НТС уже сегодня.