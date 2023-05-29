Начинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамису

Поразите своих гостей этим шоколадным тортом, покрытым глазурью и свежей нарезанной клубникой. Это шедевр, который не сравнится ни с одним покупным изделием.

В сезон клубники точно стоит приготовить сладкий брауни с кремом тирамису и ягодами. Фанатами этого изысканного десерта станут взрослые и дети.

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Рецепт торта с кремом тирамису и клубникой

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4

Ягодное наслаждение / Фото moje wypieki