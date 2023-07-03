Начинка для блинов – это яркие и питательные кулинарные решения для ваших домашних угощений. Для приготовления используйте подборку из пятнадцати вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Разнообразьте ваш стол, порадуйте себя и близких!

Мясная начинка для блинов из фарша

Мясная начинка для блинов из фарша – это простой вариант для ваших сытных домашних блинчиков. Такое угощение можно подавать как полноценное горячее блюдо для семейного стола. Для приготовления аппетитной начинки из фарша используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+0.6 кг.

Фарш мясной ½ кг

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Как приготовить вкусную начинку для блинов? Печем блины и приступаем к приготовлению начинки. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом до мягкого состояния. Сюда же выкладываем предварительно размороженный мясной фарш. Перемешиваем и жарим вместе около 10 минут. Добавляем сюда соль и смесь специй. Перемешиваем и готовим еще около 3-5 минут. Порционно выкладываем мясную заготовку на блины. Наполняем все блины и сворачиваем их. Мясная начинка для блинов из фарша готова!

Творожная начинка для блинов

Творожная начинка для блинов – это классика домашней кухни. Аппетитные блинчики с творогом никого не оставят равнодушным. Их можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления начинки используйте наш простой проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для начинки. Предварительно готовим блины.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество творога. Если он слишком зернистый, то предварительно перетираем его через мелкое металлическое сито.

Шаг 3. Дополняем творог сметаной и сахаром.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем заготовку, хорошенько растираем ее до однородности. Все ингредиенты должны соединиться между собой.

Шаг 5. Порционно выкладываем творожную массу на блины.

Шаг 6. Сворачиваем блины с творогом в конвертик для подачи.

Шаг 7. Творожная начинка для блинов готова!

Начинка для блинов из куриной печени

Начинка для блинов из куриной печени порадует не только ярким вкусом, но и полезными питательными свойствами. Такие блины можно подавать к обеду или в качестве сытного перекуса. Для приготовления начинки из субпродуктов берите на заметку проверенный кулинарный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

Печень куриная – 350 гр.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем куриную печень и очищаем ее. Режем на части и отвариваем в подсоленной воде около 20 минут.

Шаг 2. Натираем морковь на крупной терке. Обжариваем овощ до румянца на растительном масле.

Шаг 3. Отварную печень выкладываем в чашу блендера.

Шаг 4. Перемалываем ингредиент до получения однородного фарша.

Шаг 5. Выкладываем заготовку в сковороду с морковью. Солим, перчим и жарим около 5-7 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. Заготовку выкладываем на готовые блины.

Шаг 7. Сворачиваем блины конвертом или другой формой.

Шаг 8. Начинка для блинов из куриной печени готова!

Начинка для блинов с зеленым луком и яйцом

Начинка для блинов с зеленым луком и яйцом порадует вас и ваших близких. Такие блинчики выйдут невероятно вкусными и питательными. Можно подавать их на завтрак или в качестве перекуса. Для приготовления аппетитной начинки используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 200 гр.

Ингредиенты:

Лук зеленый – 1 пучок.

Яйцо – 3 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем пучок зеленого лука и даем ему обсохнуть.

Шаг 2. Измельчаем зеленый лук. Куриные яйца отвариваем, остужаем, очищаем и режем мелкими кубиками.

Шаг 3. Складываем в глубокую миску яйца и лук. Посыпаем солью и поливаем майонезом. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 4. Обмазываем угощением предварительно обжаренные блины.

Шаг 5. Начинаем сворачивать блин с начинкой в рулет.

Шаг 6. Готовые рулеты можно разрезать на части поменьше.

Шаг 7. Начинка для блинов с зеленым луком и яйцом готова!

Начинка с ветчиной и сыром для блинов

Начинка с ветчиной и сыром для блинов – это простой и вкусный вариант для вашего домашнего перекуса. Такая начинка получается невероятно аппетитной и питательной. Ваши близкие останутся довольны. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Ветчина – 300 гр.

Сыр твердый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее жарим блины. Также подготовим простые ингредиенты для начинки.

Шаг 2. Ветчину режем небольшими кубиками, твердый сыр натираем на крупной терке.

Шаг 3. По центру каждого блинчика выкладываем нарезанную ветчину.

Шаг 4. Дополняем ветчину твердым тертым сыром.

Шаг 5. Начинаем сворачивать блин с начинкой.

Шаг 6. Можно свернуть блины в виде рулета или в конвертик.

Шаг 7. Начинка с ветчиной и сыром для блинов готова!

Грибная начинка для блинов

Грибная начинка для блинов – это аппетитная кулинарная идея для вашего сытного домашнего перекуса. Перед такими блинчиками будут невозможно устоять. Разнообразьте ваше привычное меню с помощью нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 500 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Сухари панировочные – 4 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Хорошо промываем грибы и обсушиваем их.

Шаг 3. Дальше шампиньоны мелко режем ножом.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и измельчаем его. Можно перемолоть в блендере.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.

Шаг 6. Сюда же выкладываем грибы, перемешиваем и жарим около 15 минут на умеренном огне.

Шаг 7. Отвариваем куриные яйца. Затем очищаем их и отделяем желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.

Шаг 8. Желтки выкладываем к грибам. Перемешиваем.

Шаг 9. Сюда же отправляем сметану, панировочные сухари, соль и черный молотый перец.

Шаг 10. Хорошенько перемешиваем, готовим пару минут и убираем с плиты.

Шаг 11. Грибная начинка для блинов готова!

Начинка для блинов с рисом и яйцом

Начинка для блинов с рисом и яйцом – это несложная в приготовлении и невероятно аппетитная идея, которая точно разнообразит домашнее меню. Такое угощение можно подавать к семейному обеду или в качестве перекуса. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Яйцо – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриные яйца до готовности и погружаем их в холодную воду, даем полностью остыть.

Шаг 2. Хорошенько промываем стакан риса под водой. Делаем это, пока вода не станет прозрачной. Отвариваем рис до готовности.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его.

Шаг 4. Обжариваем лук в сковороде с растительным маслом до мягкости и легкого румянца.

Шаг 5. Остуженные яйца очищаем от скорлупы и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 6. В сковороду к луку отправляем яйца и отварной рис. Солим, перемешиваем и жарим около 5 минут. Можно дополнить зеленью по вкусу.

Шаг 7. Начинка для блинов с рисом и яйцом готова. Начиняйте блины и угощайтесь!

Сладкая начинка для блинов с творогом и изюмом

Сладкая начинка для блинов с творогом и изюмом – это вкусная идея для домашней кухни. Аппетитные блинчики с творогом и изюмом никого не оставят равнодушным. Их можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления начинки используйте простой проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Творог – 250 гр.

Изюм – 60 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Сметана – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем изюм в горячей воде около 15 минут. После воду сливаем, изюм обсушиваем.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество творога. Перетираем его через мелкое сито. Добавляем к творогу соль, два вида сахара и сметану.

Шаг 3. Перемешиваем творожную массу блендером. Погружаем сюда подготовленный изюм.

Шаг 4. Перемешиваем заготовку до равномерного распределения изюма.

Шаг 5. Выкладываем творожную массу на готовые блины.

Шаг 6. Сворачиваем блин с начинкой.

Шаг 7. Сладкая начинка для блинов с творогом и изюмом готова!

Начинка из сердца свиного для блинов

Начинка из сердца свиного для блинов – это простой в исполнении и вкусный вариант для вашего домашнего перекуса или обеда. Такая начинка получается невероятно сытной. Для приготовления своими руками берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Сердце свиное – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем свиное сердце, удаляем пленки и жир.

Шаг 2. Отвариваем субпродукт в подсоленной воде около 1,5-2 часов. После ингредиент остужаем.

Шаг 3. Отварное сердце прокручиваем через мясорубку.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до румянца на растительном масле. Сюда же выкладываем измельченное сердце. Солим, перчим и дополняем кусочками сливочного масла. Перемешиваем и жарим пару минут все вместе.

Шаг 5. Выкладываем заготовку на готовые тонкие блины.

Шаг 6. Заворачиваем угощение из свиного сердца в блин. Можно свернуть в конвертик.

Шаг 7. Начинка из сердца свиного для блинов готова!

Начинка для блинов с крабовыми палочками

Начинка для блинов с крабовыми палочками никого не оставит равнодушным. Такие блинчики выйдут невероятно вкусными и питательными. Можно подавать их в качестве оригинального быстрого перекуса. Для приготовления аппетитной начинки используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 150 гр.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 3 зубчика.

Майонез – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее обжариваем блины и приступаем к приготовлению начинки.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем укроп, мелко нарезаем его ножом.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока и измельчаем их любым удобным способом.

Шаг 4. Вымешиваем чеснок, половину укропа и майонез.

Шаг 5. Мелкими кубиками режем крабовыми палочками. Посыпаем их оставшимся укропом.

Шаг 6. Для начинки обмазываем блины смесью из майонеза. Сверху выкладываем крабовые палочки с ароматной зеленью.

Шаг 7. Начинка для блинов с крабовыми палочками готова!

Начинка из бананов для блинов

Начинка из бананов для блинов отличается интересным оригинальным вкусом и ярким ароматом. Подавайте аппетитные блинчики вместе с чашечкой горячего чая. Приготовить такую фруктовую начинку несложно в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Банан – 2 шт.

Стружка кокосовая – 2 ст.л.

Арахис – 2 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бананы очищаем от кожуры. После разделываем их на две продольные части.

Шаг 2. Арахис измельчаем любым удобным способом.

Шаг 3. В сковороде растапливаем сливочное масло – около 20 грамм.

Шаг 4. Кладем в сковороду с маслом бананы. Обжариваем их около двух минут с одной стороны. После переворачиваем и готовим около трех минут с другой стороны.

Шаг 5. После того, как перевернули бананы, посыпаем их кокосовой стружкой.

Шаг 6. Кладем на каждый блин по половинки банана. Посыпаем небольшим количеством измельченных орехов.

Шаг 7. Аккуратно обворачиваем банан блином. Можно закрепить шпажками.

Шаг 8. Начинка из бананов для блинов готова!

Начинка для блинов из вареного мяса

Начинка для блинов из вареного мяса – это питательная кулинарная идея для вашего яркого домашнего перекуса. Перед такими блинчиками будет невозможно устоять. Разнообразьте ваш стол с помощью нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 2 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем свинину, режем ее на средние кусочки и складываем в кастрюлю.

Шаг 2. Дополняем мясо очищенной луковицей, зубчиком чеснока и специями.

Шаг 3. Заливаем водой и доводим до кипения.

Шаг 4. После закипания убираем пену и варим мясо около 40 минут до готовности. За 15 минут до готовности добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 5. Измельчаем оставшийся лук и чеснок. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем овощи до золотистого оттенка.

Шаг 7. Выкладываем шумовкой отварное мясо из кастрюли.

Шаг 8. Обжаренный лук и свинину прокручиваем через мясорубку. Поливаем массу небольшим количеством бульона.

Шаг 9. Добавляем соль, перец и хорошо все перемешиваем. Если масса выходит слишком густой, добавляем еще немного бульона.

Шаг 10. Начинка для блинов из вареного мяса готова!

Начинка для блинов с луком и морковью

Начинка для блинов с луком и морковью порадует вас и ваших домашних. Такие блинчики выйдут невероятно вкусными и сытными. Можно подавать их на завтрак или в качестве быстрого перекуса. Для приготовления аппетитной начинки используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 550 гр.

Ингредиенты:

Морковь – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее печем блины и приступаем к приготовлению начинки.

Шаг 2. Очищаем овощи и промываем их. Мелко режем репчатый лук и натираем морковь на крупной терке.

Шаг 3. Отвариваем яйца и очищаем их от скорлупы. Измельчаем яйца ножом или натираем на крупной терке.

Шаг 4. Обжариваем до мягкости лук и морковь на растительном масле. Солим и посыпаем специями. Перемешиваем.

Шаг 5. К овощам добавляем яйца. Аккуратно перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Выкладываем заготовку на готовые блины.

Шаг 7. Начинка для блинов с луком и морковью готова!

Яблочная начинка с корицей для блинов

Яблочная начинка с корицей для блинов отличается интересным вкусом и аппетитным ароматом. Подавайте такое угощение вместе с чашечкой горячего чая. Заготовить такую начинку несложно в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

Яблоко – 5 шт.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Сахар – 5 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее жарим блины и подготовим ингредиенты для аппетитной начинки.

Шаг 2. Промываем яблоки, очищаем их от кожуры и натираем на крупной терке.

Шаг 3. Кусок сливочного масла растапливаем в сковороде.

Шаг 4. Опускаем сюда тертые яблоки. Посыпаем их молотой корицей и сахаром. Перемешиваем.

Шаг 5. Томим яблоки со специями около трех-четырех минут на медленном огне.

Шаг 6. Полученную заготовку можно сразу выкладывать на готовые блины.

Шаг 7. Яблочная начинка с корицей для блинов готова!

Шоколадная начинка для блинов

Шоколадная начинка для блинов – это оригинальная кулинарная идея. Аппетитные блинчики с шоколадом внутри никого не оставят равнодушным. Их можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления интересной начинки используйте простой пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

Шоколад молочный – 150 гр.

Орехи грецкие – 3 ст.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее готовим блины и приступаем к приготовлению шоколадной начинки.

Шаг 2. Отмерим необходимое количество шоколада.

Шаг 3. Соединяем шоколад в миске вместе со сливочным маслом, измельченными грецкими орехами и ванилином.

Шаг 4. Ставим миску с продуктами в микроволновую печь на несколько секунд. Также можно растапливать содержимое на водяной бане. Вымешиваем массу.

Шаг 5. Каждый блинчик смазываем тонким слоем шоколадной массой.

Шаг 6. Дальше блины с шоколадом можно сложить пополам и скрутить в рулон.

Шаг 7. Шоколадная начинка для блинов готова!