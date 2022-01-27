Начнут не с музеев: строить «Новый Херсонес» будут в пять этапов

Строительство в пять этапов и пока отсутствующие планы по сохранению 12-й и 13-й береговых батарей. Проект планировки и межевания «Нового Херсонеса» утвердили в Правительстве города. Доклад был представлен 27 января губернатору Михаилу Развожаеву на заседании в режиме ВКС.

Как сообщил директор Департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов, создание нового историко-археологического парка начнётся не с музеев.

Детский художественно-эстетический центр и филиала международного детского центра «Артек»

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Первый этап включает в себя размещение детского художественно-эстетического центра. Полный комплекс работ по размещению следующих объектов: филиала международного детского центра «Артек», контрольно-пропускного пункта, подъездной дороги и котельной».

На втором этапе намерены заняться работами по созданию Международного археологического центра и Музея античности и Византии, подземного паркинга и очередного КПП. Третий этап включает в себя музей истории Крыма, квартал-реконструкцию древнего города. Сюда же входят ремесленные мастерские, сувенирные лавки и мини-музей.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «На четвёртом этапе предполагается размещение объекта «Музея Христианства» и двух корпусов туристического центра. На пятом этапе осуществление работ по примыканию планируемой дорожной сети к существующей городской улично-дорожной сети. Также в рамках каждого этапа предполагается размещение объектов благоустройства, инженерных сетей и сооружений, подпорных стен, технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций».

Подземный паркинг «Нового Херсонеса», по заверениям Максима Жукалова, будет рассчитан на 800 мест.

Музей христианства

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Общая площадь территории, в отношении которой разработана документация по планировке территорий, составляет 24 гектара. При этом, территория общего пользования, которая предусмотрена в рамках утверждаемой документации, составит 11.4 гектара. То есть половина будет под озеленение».

Директор Департамента архитектуры и градостроительства признал – программа по сохранению 12-й и 13-й береговых батарей всё ещё находится в стадии разработки.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Она будет определена в дальнейшем по результатам проектирования».

Заявил Максим Жукалов и о запланированной реконструкции проезжей части – её намерены расширить за счёт изъятия нескольких соседних участков.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Предусматривается изъятие земельного участка, расположенного по адресу: улица Древняя, 27. Это объект общественного питания, там кафе было. Также частично изъятие двух земельных участков площадью 400 квадратных метров и 1300, на которых размещены гаражные боксы».

Как заверил чиновник – проектом не предусматривается изъятие участков, где сейчас находятся жилые многоквартирные дома. Какая судьба ждёт частные дома, впрочем, сказано не было. По итогам доклада, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал проект планировки и межевания территории «Нового Херсонеса».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Пользуясь случаем, для Департамента городского хозяйства ещё раз напоминаю моё поручение. Многоквартирные дома должны быть в приоритетном порядке в рамках дополнительных средств, выделяемых из федерального бюджета, приведены в порядок. Ещё раз на это обратите внимание. Чтобы они были выполнены, или хотя бы начаты в этом году».

Кирилл Попов, «Севинформбюро»