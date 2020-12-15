Над Балаклавой у крепости Чембало неизвестный хочет построить дачу

В Балаклаве, на склоне горы Аскети, недалеко от крепости Чембало неизвестные собираются развернуть строительство. На месте будущей стройки уже установили рабочую бытовку. Увидев её, местные жители поспешили сообщить об этом городским властям. Осмотреть территорию выехали депутаты Законодательного собрания Севастополя, члены Общественной палаты и руководители профильных Департаментов городского правительства.

Размеры участка, намеченного под застройку на склоне горы Аскети, уже известны. Владелец сделал разметку: воткнул колышки и натянул ограничительную ленту. Узнав о том, что живописным окрестностям крепости Чембало грозит дачная застройка, севастопольские депутаты и представители Правительства оперативно выехали и осмотрели территорию, которая входит в границы достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «У меня в руках общее требование, которое запрещает определённые действия в границах территории достопримечательного места. В границах территории запрещается проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и земляных работ, нарушающих целостность достопримечательного места».

Вячеслав Горелов отметил, что собственник участка нарушил этот запрет, как только поставил здесь строительный вагончик, и вбил металлические колья. В прошлом году депутаты Законодательного собрания приняли закон о создании перечня перспективных особо охраняемых природных территорий. Гора Аскети вошла в этот список. Её территория имеет разные режимы охраны. На участке, где владелец планирует возвести дом, запрещена любая деятельность, которая нарушает целостность грунта.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Здесь он может быть сформирован без права возведения капитальных зданий и сооружений. Допускается природно-познавательный туризм, обеспечение научной деятельности: ведение научной и селекционной работы, ведение лесного хозяйства».

Осмотреть потенциальную стройку прибыли заместитель губернатора Алексей Парикин, и руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Депутаты сообщили чиновникам, что, по их сведениям, в 2018 году владелец участка успел отстоять своё право в суде на возведение дачи именно в этом месте. Правительство Севастополя в этом деле проиграло, и депутаты обеспокоены, что это станет пагубным примером для любителей строить дачи на видовых местах.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Стоит появиться здесь первому забору, первому ограждению, первому объекту – мгновенно появится второй, третий, пятый и дальше процесс будет не остановить».

Депутат Законодательного собрания Михаил Чалый рассказал, что склон горы Аскети – лакомое место. Его уже пытались застроить в 2017 году.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Здесь был обнаружен экскаватор могучий. Мы тогда высадили сюда десант. Здесь были совершенно незаконные земляные работы. Если отойти от формальных документов, то вот эти видовые раскрытия, вот эту красоту надо оставить потомкам. Здесь проходит маршрут Большой Севастопольской тропы. На единицу маршрута больше всего красивых мест в мира. Это чуть ли не одна из самых компактных территорий по количеству видовых мест».

Парламентарии намерены также разобраться на каких основаниях люди получили здесь участки в собственность. В дальнейшем они хотят предотвратить появление таких неприятных сюрпризов.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Да эта история началась ещё в Украинские годы. Когда была история, что Черноморский флот отсюда уйдёт, когда мы после 2014 года получили возможность посмотреть документы. Уже все полигоны были распаёваны, Балаклава распаёвана, бухта Ласпи распаёвана была вся, кроме отвесных скал. Там уже живого места не было. Мне представляется, что такая эксплуатация Севастополя – варварская, это бесчеловечно по отношению к нашим потомкам (а мы им что-то должны оставить), и это незаконно. А мы – Законодательное собрание и должны сделать всё, чтобы эти законы соблюдались».

Осмотрев место грядущего строительства, руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал о работе, которую уже ведут специалисты в отношении собственника.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Собственник получит уведомление о том, что он должен привести участок в надлежащее состояние. Ему дастся определённый срок для устранения нарушений. В случае невыполнения, будут соответствующие административные воздействия. Если появятся капитальные строения, то будем принимать решения и со стороны Севнаследия подавать документы в правоохранительные органы».

Упорным и оперативным трудом севастопольским парламентариям удаётся сдерживать хаотичную застройку достопримечательных мест не только в нашем городе, но и на полуострове. Вячеслав Горелов рассказал, что при участии депутатов Севастополя национальные парки Крыма получили неприкосновенность. Ранее в Государственной Думе России предлагали закон, который допускал изменение границ охраняемых природных территорий.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Когда он был принят в первом чтении мы подготовили проект-постановление о внесении поправок к этому законопроекту, чтобы сохранить границы национальных парков. Мы понимали тогда, что на территории Севастополя нет национальных парков, но они есть на территории Крыма. Это несло очень большие риски для бывшего крымского горнолесного заповедника, для Тарханкута и для нацпарка у Карадага».

В итоге в Госдуме учли поправки севастопольских парламентариев, а также других депутатов, которые высказались против создания такого закона.

Дарья Юхновская, Юрий Реутин, «Севинформбюро»