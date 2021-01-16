Надежда на снег и водопады. Водохранилища Крыма достигли «мёртвого объёма»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 2. Черновик от 14.01.2021 22:19 (Владислава Макарчук) 13/01/2021

Всё когда-нибудь случается впервые: Крым почти полностью «выпил» свои водохранилища. Оставшийся «мёртвый объём» воды — он свой для каждого водоёма, уже невозможно взять. При этом, пусть и по графику, но в дома жителей полуострова вода подаётся.

Жалобы есть: на несоблюдение графика, на то, что напор недостаточный для верхних этажей, что обделены некоторые частные дома. Но обращений — десятки. А стабильно получают воду свыше 520 тысяч домохозяйств.

Какие источники используют на полуострове, чтобы обеспечить людей водой в сложных условиях, выяснял «АиФ-Крым».