НАДЕЖНОЕ И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПОРТАТИВНОЕ ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ «ВСБ» – ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ!

Лучшие нательные камеры похожи на носимые видеорегистраторы! Но нательные камеры также пересекаются с носимыми камерами для отдыха.

Лучшая нательная камера может повысить ваше чувство личной безопасности — от опасности и легкомысленных судебных разбирательств — путем сбора доказательств во время работы. Для создателей нательные камеры также могут служить цели, поскольку контент все больше нуждается в личном подходе крупным планом. Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности являются очевидными кандидатами, но если вы проедете по основным дорогам любого крупного города, вы увидите велосипедистов, вооруженных камерами на шлемах , и автомобилистов с видеорегистраторами . Нательные камеры предназначены не только для правоохранительных органов, но и для личной защиты.

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Некоторым может показаться излишним носить нательную камеру, но для других это будет очень практичное использование и преимущества — и не все из них будут связаны с личной безопасностью или дискретным сбором видео. На самом деле, есть много общего между нательными камерами, используемыми для обеспечения безопасности, и носимыми камерами, используемыми для отдыха или даже потоковой передачи.

Лучшая нательная камера будет компактной, незаметной и легко крепится к одежде, а также иметь объектив с широким углом обзора. Вам также понадобится что-то прочное и, в идеале, можно носить в любую погоду и при любых условиях. Длительное время автономной работы, приличное разрешение камеры и большой (и, возможно, расширяемый) объем памяти для хранения данных, чтобы у вас не закончились заряд батареи или памяти в решающий момент, являются дополнительными требованиями, как и функции ночного видения. Инфракрасный захват может быть особенно полезен, поскольку те, кто занимается безопасностью, обычно работают до рассвета.