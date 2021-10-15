Надо ответить на 23 вопроса! «Переписаться» можно в Интернете, МФЦ или дома

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 40. АиФ-Крым №40 06/10/2021

Почти месяц, с 15 октября до 14 ноября, будет у каждого из нас, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения. Внести персональный вклад в будущее страны. Результаты переписи будут использоваться для анализов и прогнозов, их будут учитывать в планах на уровне государства и каждого региона. Чтобы менять нашу жизнь, нужно знать: кто мы, где, как и в каких условиях живём.

Три варианта

Между прочим, сегодня мы пользуемся «плодами» переписей прошлых лет. Например, после той, что прошла в 2002 году, в России было принято решение об учреждении материнского капитала.

Население Крымского федерального округа 2,284 млн человек – Росстат «Не так давно был проведён опрос относительно осведомлённости людей о предстоящей переписи: 86% о ней знают, 65% считают её необходимой, — рассказала руководитель Федеральной службы государственной статистики по РК и г. Севастополю Ольга Балдина. — Очень хороший показатель, что более 56% опрошенных намерены участвовать в электронной переписи». Это как раз та часть активного населения, которая решила самостоятельно предоставить необходимую информацию о себе.