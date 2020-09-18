Надвигающийся холодный фронт не решит водную проблему Крыма – эксперт

Надвигающийся холодный атмосферный фронт с северо-запада принесёт на полуостров лишь кратковременное похолодание и не решит проблему водного баланса в Крыму, передает пресс-служба Крымского федерального университета.

МЧС Крыма объявил о резком похолодании в выходные дни «Фронт принесет нам лишь кратковременное небольшое похолодание и всего лишь на пару дней. И, к сожалению, полуостров окажется без осадков. Даже если бы этот фронт принёс дожди с грозами, то вся вода ушла бы в корневую систему природы, водохранилища бы не наполнились», — поделился мнением климатолог, доцент КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Рябов.

Прогнозы ученого неутешительны. По его подсчетам, в этом году на полуострове выпало в два с половиной раза меньше необходимых ему осадков. Для восстановления водного баланса полуострову необходимо получить более 500 мм осадков за зимний период, что является годовой нормой для Крыма.