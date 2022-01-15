Наглядная история и бёрдвотчинг: потенциал античной усадьбы на берегу Стрелецкой бухты

Общественная организация «Севпарки» готовится спасти от забвения очередную античную усадьбу надела №101-А. Расположена она у самого берега Стрелецкой бухты, близ Рыбацкого причала. С соответствующей инициативой выступили местные жители. По результатам обсуждений общественники сформировали план благоустройства и вскоре представят его властям. Средств на реализацию проекта потребуется не так уж много, зато общественное пространство может получиться по-настоящему уникальным.

В IV до нашей эры здесь, в нескольких метрах от нынешнего берега Стрелецкой бухты, проходила оживлённая и чрезвычайно важная для жителей того времени Херсонесская дорога. Рядом располагалась постройка, которую сейчас историки определили, как усадьбу надела №101-А. Каким было это место можно представить, опираясь на остатки древних погребов, винодавильни и ям, где в античные времена устанавливали глиняные сосуды – пифосы.

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ, активист общественной организации «Севпарки»: «Это создаёт такой богатый культурный слой, который можно рассказать любым людям – и гостям, и жителям. Это покажет реальную историю античного общества. Не ту, которую мы обычно по картинкам в учебниках школьной истории изучаем, а ту, которая была на самом деле. В чём состояла повседневная жизнь жителям вот такой усадьбы? Почему было вино? И всё это создаётся не какими-то натужными усилиями, создания какого-то мемориала, где люди тапочки переодевают, ходят благоговейно. А это всё становится частью нашей повседневной жизни».

Сейчас же узнать о богатом историческом прошлом случайному прохожему сложно – на объекте нет ни одной информационной таблички. От непроходимых зарослей и куч мусора усадьбу спасают только усилия экоактивистов и местных жителей. Они же обратились в организацию «Севпарки» с инициативой создать здесь полноценное общественное пространство. Активисты, известные своей успешной работой с подобными историческими объектами, с готовностью откликнулись на предложение и вышли на обсуждение будущего благоустройства.

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ, активист общественной организации «Севпарки»: «Мы считаем, что современное пространство должно быть обязательно гибридным. То есть в нём должно быть реализовано несколько простых, но понятных сценариев. В данном случае это будет показ усадьбы – какие-то стенды, может быть, какая-то подсветка или ещё что-то. Какая-то зона лёгкого отдыха. Ну и, может быть, какие-то ландшафтные решения, которые очень органично впишутся в эту систему. Но это будут, скорее всего, какие-то эколандшафтные вещи».

Также, по мнению специалистов, в эту систему отлично впишется биологическая составляющая. Природные особенности бухты круглый год привлекают местных и перелётных птиц, что сделает будущее общественное пространство идеальным местом для бёрдвотчинга.

«- Вот за мной большие бакланы. Уже начинают наряжаться в брачное оперение – обрастать белым пухом. У меня за спиной в камышах сидит белая цапля. ещё одна пролетела вон там.

— То есть здесь настоящее разнообразие.

— Да, а весной и осенью здесь ещё больше видов, которые отдыхают во время перелёта».

Даже в плохую погоду в этой уютной бухте можно встретить самых разнообразных птиц. Изучение их поведения воочию давно стало для Вадима Цилинского любимым хобби. Но и неискушённому обывателю будет интересно оказаться здесь и понаблюдать за пернатыми, уверяет бёрдвотчер.

ВАДИМ ЦИЛИНСКИЙ, бёрдвотчер: «Все мы знаем, например, берег в «Омеге», куда очень много людей ходят покормить уток, покормить лебедей, показать их детям. Это место можно приспособить для того же. Можно, например, в некоторых местах поставить такие укрытия, где можно наблюдать птиц, не беспокоя их – небольшая стеночка, через которую можно за ними подглядывать. Поставить какие-то информационные стенды, чтобы люди могли познакомиться с местными видами. И я думаю, это будет интересно очень многим – просто во время прогулки расслабиться и понаблюдать за живой природой».

Производить здесь какие-то работы с серьёзным вмешательством в ландшафт из-за охранного статуса объекта нельзя. А вот несложное тактическое благоустройство вполне могло бы преобразить пространство, не нанеся ему вреда. На реализацию идей потребуется не так уж много средств, уверяют в «Севпарках». За поддержкой общественники решили обратиться к местным властям и в ближайшее время планируют встретиться с исполняющим обязанности вице-губернатора города Николаем Гордюшиным. Возможно, уже в этом году на месте пустыря появится привлекательный сквер.

София Драговоз, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»