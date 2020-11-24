Находки мыса Хрустального могут переехать на новое место

Найденные на мысе Хрустальном керамическая печь эллинистического периода и каменные конструкции XIX века могут «переехать» в другую часть города. К таким выводам пришёл губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который 24 ноября посетил стройплощадку культурного кластера. На месте он провёл встречу с работающими на объекте археологами и обсудил дальнейшую судьбу найденных исторических построек.

Завершить исследования каменных конструкций, которые археологи уже назвали «птичьими рядами», пока не позволяет погода. Нижние уровни раскопок затопило дождями. Название найденному объекту археологи дали, ссылаясь на имеющиеся у них карты Севастополя XIX века. Опираясь на них и предположили, что именно здесь находилось.

СЕРГЕЙ ИЛЬЯШЕНКО, научный сотрудник Института археологии РАН: «Так значится на карте это место. Если вы откроете карты конца XIX– начала XXвека, то вы увидите эту часть, помеченную как «птичьи ряды. Кроме того, что здесь была базарная площадь – она значилась как птичьи ряды. Пока больше ничего сказать не могу. Выглядят они как торговые ячейки либо складские».

По представлениям учёных, уже найденные сохранившиеся каменные рыночные постройки представляют собой торговые ячейки «птичьих рядов». Однако на картах 1901 и 1913 годов птичьи ряды находятся куда ближе к Артиллерийской бухте – на Базарной площади. В то же время на участке выше располагались артиллерийские казармы. Об ином местоположении птичьих рядов говорится и в акте государственной историко-культурной экспертизы, который находится на сайте Правительства Севастополя.

Далее приводим выдержку из документа: «Самая различная продукция привозилась на базар в город, который располагался на Базарной площади. Базар появился на этом месте в начале 1800-х годов». «В записках врача Закревского, датируемых 1830 годом, имеется подтверждение о существовании у берега Артиллерийской бухты рынка на площади». «К концу XIX века территория базара была хорошо благоустроена, шло строительство каменного корпуса рынка, которое было закончено в 1895 году. Летом 1898 года начались активные работы по возведению куриной бойни. В 1899 году была завершена птицебойня с мусоросжигательной печью и создан корпус лавок для того, чтобы торговать птицей. К ноябрю 1900 года были закончены все работы по благоустройству рыночной площади. Была замощена формовыми осколками громадная площадь рынка, равная 4300 кв. сажен». Всё это говорит о том, что весь комплекс базарной площади, как и сами птичьи ряды, находились на одной плоскости.

С точки зрения губернатора Севастополя Михаила Развожаева обнаруженный объект в любом случае может представлять культурно-исторический интерес, а потому стоит рассмотреть возможность его сохранения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Но специалисты говорят, что если принимать решение об их сохранении и музеефикации – их всё равно придётся полностью разбирать и перекладывать, нумеруя – и так далее. В таком виде пара дождей – и всё это начнет разваливаться. Они не входят в точку застройки, а должны были быть в зоне благоустройства. Моё личное мнение: их надо постараться сохранить, даже если их придётся разобрать и перебрать. На мой взгляд, это очень интересный и показательный объект».

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Историко-культурный объект, судьбу которого ещё предстоит определить – керамические мастерские. Сохранить их на этом месте вряд ли получится, потому как из-за непогоды вымывается камень. Поэтому предложена альтернатива – перенести в другое место и уже разместить там».

При этом речь идёт не обо всём комплексе мастерских, а лишь о сохранившейся печи для обжига.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ, заведующая отделом хоры Херсонеса Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Это действительно уникальная находка. История Херсонеса, музея, знает: в результате предыдущих раскопок в прошлом веке в двух местах были найдены печи керамические. И вот, наконец, не рядом с Херсонесом, а недалеко от стен Херсонеса».

ИНГА ШВЕДОВА, заведующая отделом научной реставрации Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Сначала идёт очень длительный процесс тестирования материалов, после чего пройдёт утверждение. Будет согласование с научно-методическим советом Министерства культуры, ИКОМОСом. И только после того, как будет принято коллективное решение группой специалистов, которые возьмут ответственность за этот памятник – памятник будем переносить».

Если решение о переносе печи всё же будет принято – её предлагают расположить в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Что касается других найденных археологических объектов – стен механического завода и найденных черепков амфор, – их судьбу ещё только предстоит решить. Она станет ясна после проведения всех необходимых экспертиз.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В горизонте двух-трёх недель исследования должны быть завершены, все отчёты представлены в Севнаследие, после чего будет приниматься решение».

Кирилл Попов, Денис Александрович, «Севинформбюро»