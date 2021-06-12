Найдётся всё. Лечение наркомании в Севастополе становится доступнее

По статистике крупнейшей в России поисковой системы ежемесячно более 45 тысяч россиян ищут в интернете способ избавить своих близких от наркозависимости. На Республику Крым и Севастополь каждый месяц приходится уже более полутора сотен запросов, и количество их неуклонно растёт. Почему так происходит рассказал основатель международного проекта по реабилитации наркоманов и алкоголиков «Сообщество 7Н» Иван Мирошниченко.

Виной проблемы, эмоции и жажда удовольствия

— Иван, с чем связан рост интереса крымских интернет-пользователей к лечению наркомании?

Основатель международного проекта по реабилитации наркоманов и алкоголиков «Сообщество 7Н» Иван Мирошниченко. Фото: Наркологическая клиника в Севастополе

— Думаю, первая причина — легкодоступность запрещённых препаратов. Современные технологии способны приносить не только пользу, но и вред. В последнее время мы наблюдаем настоящий переворот на наркотическом рынке: если раньше человеку требовались определенные связи, деньги и время, чтобы приобрести запрещенное средство, то сейчас достаточно простых навыков работы с Интернетом.