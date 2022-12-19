Найдите свою идеальную недвижимость в Дубае

Как проверить документы при выборе квартиры в Дубае?

Недвижимость в Дубае: 5 причин для инвестиций

Ни для кого не секрет, что вложения в недвижимость — один из самых выгодных видов инвестирования. Важную роль здесь играет правильный выбор объекта, основанный на целом ряде факторов. В этой статье мы расскажем об одном из наиболее перспективных направлений для вложений. Речь пойдет об инвестициях в недвижимость в Дубае от застройщика, которые в последнее время становятся все более популярными. Апартаменты, квартиры, студии, дома, офисы и другие объекты в крупнейшем населенном пункте Арабских Эмиратов пользуются широким спросом, и здесь выделены пять основных причин, вызывающих интерес инвесторов.

Экономия

Предложение купить квартиру в Дубай Марина, Даунтаун Дубай и других районах города — достаточно умеренные цены на недвижимость по сравнению с большинством других торгово-экономических центров планеты. Более того, экономичность вложений выражена в отсутствии большого количества сборов. При покупке выплачивается только разовая пошлина, и в дальнейшем приобретенные объекты освобождены от налогов.

Экология

Эмират и его столица расположены на побережье моря. Дубай считается одним из самых экологически чистых городов-миллионеров. Даже у тех, кто плохо переносит жаркий климат, здесь не возникнут проблемы. Местные власти обеспечили все необходимые для защиты условия — затененные места, бассейны на улицах, мощные кондиционеры в общественных помещениях.

Комфорт

Для обеспечения комфортных условий лучшие застройщики в Дубае обеспечивают все необходимое для максимально комфортного проживания в городе. Даже если вы не планируете проживать в ОАЭ, вложение в недвижимость позволит свободно планировать ваш отдых без привязки к туристическим агентствам. Роскошные пляжи, шикарные рестораны, парки аттракционов, уникальные достопримечательности — все это дополняет максимально высокий уровень обычной инфраструктуры (магазины, парковки, транспорт и другое).

Доходность

Дубай является одним из крупнейших торгово-экономических центров. Поэтому спрос на аренду жилых и офисных помещений здесь стабильно увеличивается. Соответственно растут арендные цены. Более того, проведение в Дубае международной выставки Expo стало причиной ускоренного роста. Причем речь идет об аренде и жилых и офисных помещений.

Престиж

Здесь все просто. Владея офисом, квартирой, виллой, апартаментами или другой недвижимостью в одном из самых престижных населенных пунктов планеты, вы автоматически повышаете собственный статус или престиж своего бизнеса.

Хотим обратить ваше внимание на Aykon City — премиальный проект из четырех башен на берегу канала в районе Business Bay. Для получения более детальной информации рекомендуем обратиться к специалистам https://cremap.ae/. Эта компания специализируется на консультационной поддержке по по приобретению недвижимости в Дубае.