Накануне реконструкции набережной Корнилова учёные обследуют деревья

Перед началом масштабной реконструкции главной набережной Севастополя, учёные собираются обследовать зелёные насаждения. Об этом сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета.

Специалисты этого учреждения уже выполнили полевые работы на набережной Корнилова, в сквере 300-летия флота, а также на прилегающих улицах.

«Для того чтобы грамотно провести все работы по реконструкции, необходимо квалифицированное обследование специалистов-дендрологов. Мы делаем заключение о видовом составе, количестве растений, их высоте, возрасте, состоянии, и, что самое главное, определяем, необходимо сносить эти растения или их можно сохранить», – сообщила директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова ТА КФУ Анна Репецкая.

Анна Репецкая отметила: некоторые старые деревья нужно будет убрать, однако важно сохранить другие растения и провести необходимые агротехнические мероприятия.

Учёные должны сделать дендроплан территории и составить научно-технический отчёт с полным описанием всех зелёных насаждений. Специалисты уже изучают материалы в лабораторных условиях. Предполагается, что работы выполнят до конца сентября.