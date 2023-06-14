Наконец-то однозначный ответ: нужно ли мыть молодую капусту перед употреблением

Свежие продукты содержат множество витаминов и микроэлементов. Однако, чтобы употребление свежих овощей было для нас безопасным, их необходимо правильно подготовить.

Капуста – особый овощ, который мы так любим употреблять в салаты. О том, нужно ли мыть капусту, прежде чем приготовить хрустящий салат, читайте в материале 24 Канала.

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Нужно ли мыть капусту

Неважно, где мы берем капусту: на рынке, в супермаркете или в собственном огороде. Для того чтобы защитить свой организм следует от нежелательных болезней, лучше промыть овощ перед употреблением.

Все, что нужно знать о капусте / Фото unsplash

Для того чтобы тщательно промыть капусту (особенно ту, которую принесли из магазина) в литр воды вливаем пол стакана уксуса (лучше винный, яблочный или обычный) или 2 – 3 столовые ложки лимонной кислоты. В приготовленном кислом растворе промываем капусту в течение 2 – 3 минут. Потом можно промыть капусту под проточной водой.

Нужно ли бланшировать молодую капусту перед приготовлением?

Капусту нужно бланшировать в кастрюле с горячей водой 3 минуты. Капусту, вынув, лучше разрезать пополам и дать воде стечь.

Как приготовить капусту, чтобы она была полезной?

Выложите капусту в кастрюлю. Добавьте полстакана воды и накройте крышкой. Варите все до 20 минут на слабой конфорке. По истечении этого времени к капусте добавьте соль, масло, укроп и столовую ложку уксуса.

Как приготовить салат из капусты?

Капусту помыть, обсушите, мелко нашинкуйте и выложите в большую миску. Добавьте мелко нарезанный лук, очищенный и натертый морковь и измельченный укроп. Полейте маслом или оливковым маслом, лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте.