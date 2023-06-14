Рецепты Наконец-то однозначный ответ: нужно ли мыть молодую капусту перед употреблением По Admin - 14 июня, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Свежие продукты содержат множество витаминов и микроэлементов. Однако, чтобы употребление свежих овощей было для нас безопасным, их необходимо правильно подготовить. Капуста – особый овощ, который мы так любим употреблять в салаты. О том, нужно ли мыть капусту, прежде чем приготовить хрустящий салат, читайте в материале 24 Канала. Не пропустите Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Нужно ли мыть капусту Неважно, где мы берем капусту: на рынке, в супермаркете или в собственном огороде. Для того чтобы защитить свой организм следует от нежелательных болезней, лучше промыть овощ перед употреблением. Все, что нужно знать о капусте / Фото unsplash Для того чтобы тщательно промыть капусту (особенно ту, которую принесли из магазина) в литр воды вливаем пол стакана уксуса (лучше винный, яблочный или обычный) или 2 – 3 столовые ложки лимонной кислоты. В приготовленном кислом растворе промываем капусту в течение 2 – 3 минут. Потом можно промыть капусту под проточной водой. Нужно ли бланшировать молодую капусту перед приготовлением? Капусту нужно бланшировать в кастрюле с горячей водой 3 минуты. Капусту, вынув, лучше разрезать пополам и дать воде стечь. Как приготовить капусту, чтобы она была полезной? Выложите капусту в кастрюлю. Добавьте полстакана воды и накройте крышкой. Варите все до 20 минут на слабой конфорке. По истечении этого времени к капусте добавьте соль, масло, укроп и столовую ложку уксуса. Как приготовить салат из капусты? Капусту помыть, обсушите, мелко нашинкуйте и выложите в большую миску. Добавьте мелко нарезанный лук, очищенный и натертый морковь и измельченный укроп. Полейте маслом или оливковым маслом, лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкуснее не пробовали – рецепт домашнего клубничного мороженогоСамое вкусное рагу – рецепт с курицейЛегко и быстро – рецепт варенья из розыКлубничное варенье на зиму – два рецепта по выборуТри лучших рецепта маринадов для шашлыка