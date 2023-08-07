Наконец-то сезон молодого картофеля: готовим с укропом и чесноком

Молодой картофель – одна из самых больших кулинарных прелестей лета. Готовить ее очень легко, а неповторимый вкус никогда не разочарует и не надоест.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для приготовления идеального молодого картофеля нужно знать несколько секретов. Первое – ее следует обварить до полной готовности. Второе – жарить нужно только на сливочном масле. Немножко свежей зелени и масла – и от блюда ничего не останется.

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Рецепт молодого картофеля с чесноком и укропом.

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 40 – 50 грамм сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 5 веточек укропа;

– соль – по вкусу.

Приготовление: