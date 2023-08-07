Рецепты Наконец-то сезон молодого картофеля: готовим с укропом и чесноком По Admin - 7 августа, 2023 0 63 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Молодой картофель – одна из самых больших кулинарных прелестей лета. Готовить ее очень легко, а неповторимый вкус никогда не разочарует и не надоест. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для приготовления идеального молодого картофеля нужно знать несколько секретов. Первое – ее следует обварить до полной готовности. Второе – жарить нужно только на сливочном масле. Немножко свежей зелени и масла – и от блюда ничего не останется. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыром Рецепт молодого картофеля с чесноком и укропом. Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм молодого картофеля; – 40 – 50 грамм сливочного масла; – 2 зубчика чеснока; – 5 веточек укропа; – соль – по вкусу. Приготовление: Заливаем картофель на 15 минут холодной водой. Чистим, моем и готовим до готовности. Перекладываем картофель в большую разогретую сковороду. Добавляем на сковороду сливочное масло. Распределяем его по всей сковороде с помощью ручки, без лопатки, чтобы не повредить цельность картофеля. Жарим картошку до румянца. В конце добавляем укроп и чеснок. Немного перемешиваем и отставляем из огня. Подаем в качестве гарнира с салатом или мясными блюдами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три холодных супа на лето – пальчики оближетеЗвезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовимВ торт или кофе: как приготовить домашнюю карамельК мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от Клопотенка