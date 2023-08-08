Наконец-то я нашла этот рецепт. Сочные и нежные котлеты в духовке

Рецепты котлет были известны в далеком прошлом. Придумали первые котлеты во Франции. Однако, рецепт отлично прижился в нашей стране. При этом, котлеты получили новый способ приготовления, отличный от французского. Мясо для котлет превратилось в фарш или рубленую мякоть.

Тенденция приготовления котлет из фарша стала актуально во всем мире. В 1930 годы в СССР был найден самый питательный и сытный способ готовки котлет из минимума мяса. Добавлялся хлеб, лук и рис.

Расскажем о том, как можно приготовить котлеты вкусно и быстро, как в СССР.

Ингредиенты для котлет:

Фарш — кг;

Хлеб — 120 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Чёрный молотый перец — 1/3 ч.л.;

Соль — ч.л.

Приготовление котлет:

В миску с хлебом выливаем воду, ожидаем пока мякиш и корочка намокнет. Нарезаем маленьким кубиком лук, пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Отжимаем хлеб от лишней влаги, укладываем в тару к луку и чесноку. Взбиваем смесь до однородности при помощи погружного блендера.

В густую кашицу выкладываем фарш, солим и посыпаем черным молотым перцем. Смешиваем компоненты в однородную массу, из которой формируем котлеты.

Выкладываем котлеты на противень, застеленный пергаментом. Смазываем каждую котлету растительным маслом, запекаем при 190 градусах в духовке 20 минут.

Подавать котлеты можно с салатом или картофельным пюре.

Получаются полезные запеченные котлеты, сытные и нежные.