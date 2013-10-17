Накрутка голосов в голосовании, в конкурсе

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Все знают, что поисковики уже давно начали учитывать при ранжировании число комментариев на сайте. И дальше вы узнаете, как можно накрутить комментарии самостоятельно, если ваш блог еще малопосещаемый.

Если вам интересно, как накрутить голоса на сайте, то вы можете обращаться к нам.

Как показывает практика, поисковые роботы ставят сайты с большим числом комментариев намного выше в выдаче, чем те ресурсы, где комментариев мало или их практически нет.

Так что учитывайте, что общение с помощью комментариев может не только вернуть пользователей на ресурс, но и сказаться на ранжировании вашего блога в выдаче. С течением времени факторов, по которым поисковики оценивают сайты, становится куда больше. Они все тщательнее учитывают сайт и обращают внимание на его популярность в мировой сети. При равных условиях поисковики выберут тот сайт, пользователи которого более активны.

Есть два способа, благодаря которым вы сможете увеличить комментарии. Для накрутка голосов в голосовании на сайте, вы можете обращаться к нам.

Первый – установка программы Comment Approved Notifier. Она напоминает пользователю оставившему комментарий о том, что он размещен (установка плагина довольно простая). То есть, после того как вы одобрили комментарий к размещению, пользователю, который его оставил, на почту отправляется уведомление, что, возможно, заставит его вернуться.

Важно, чтобы вы русифицировали плагин, иначе пользователям будут приходить письма на английском языке, что нехорошо.

Всё остальное вы найдете у нас на сайте: «https://nakrutka.net/ «.

Второй способ платный, но зато более эффективный, немногие о нем слышали. Речь идет о специальной бирже, которая занимается накруткой голосов в конкурсе, комментариев. Вот можете скопировать себе на заметку ссылку: https://nakrutka.net/ .

Здесь вы можете заказать комментарии для своего сайта и такие, какие вам вообще нужны. Сервис весьма качественный и для новых блогов эффективный, несмотря на то, что за один комментарий придется отдать от 5 рублей.

Сперва проходите регистрацию, затем заходите на биржу и добавляете задание. В этом же месте вы можете и указать качество комментариев, в зависимости оттого, какие они нужны (положительные, нейтральные, отрицательные, без ошибок, отзывы, срочно).

Подробнее можете посмотреть на скриншоте.

После того как все опишете, определитесь с тем, сколько вам потребуется комментариев, и оплатите услуги. Все очень просто.

Таким образом вы можете легко накрутить комментарии для нового блога, создав видимость общения на этапе раскрутки, побудив посетителей к активным действиям.